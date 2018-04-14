"Лион" дома разобрался с "Амьеном"

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"Лион" дома разобрался с "Амьеном"

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 "Лион" на своём поле разгромил "Амьен" со счётом 3:0.

"Лион" – "Амьен" - 3:0

Голы: Диас, 30 - 1:0, Депай, 83 - 2:0, Траоре, 85 - 3:0.

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Морель, Ауар (Ферри, 78), Тузар, Траоре, Ндомбеле (Корне, 88), Депай, Диас (Фекир, 75).

"Амьен": Гюртнер, Гуано, Дибасси, Эль-Хаджам, Аденон, Манзала (Корнетт, 80), Зунгу, Гакпе (Фофана, 70), Монкондюи, Какута, Конате (Мендоса, 60).

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