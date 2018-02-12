"Лион" дома уступил "Ренну"

В матче 25-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле потерпел поражение от "Ренна". Победу гостям принесли голы Вахби Хазри и Леа Силики. После этого матча "Лион" занимает четвертое место в Лиге 1. "Ренн" поднялся на восьмую позицию.

"Лион" – "Ренн" - 0:2 (0:1)

Голы: Хазри, 5 - 0:1, Леа Силики, 90 - 0:2

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Тете, Морель, Фекир, Тузар (Ауар, 46), Траоре, Ндомбеле (Гуири, 83), Корне, Диас (Депай, 46).

"Ренн": Коубек, Желен, Бенсебайни, Траоре, Ньяньон, Леа Силики, Прцич, Хазри (Амальфитано, 90), Буриго, Сарр, Сако (Мешер, 88).

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