"Лион" готов отдать Депая "Барселоне" бесплатно в обмен на аренду Гризманна

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"Лион" готов отдать Депая "Барселоне" бесплатно в обмен на аренду Гризманна

Во время зимнего трансферного окна "Лион" и "Барселона" могут совершить обмен нападающими.

По информации El Chiringuito, главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман не рассчитывает на Антуана Гризманна и готов избавиться от него уже в январе.

Сообщается, что в услугах звёздного 29-летнего француза заинтересован "Лион", который, в свою очередь, имеет в составе трансферную цель "Барсы" Мемфиса Депая.

Источник утверждает, что "ткачи" рассчитывают арендовать Гризманна и если тот даст согласие на переход, то в обратном направлении последует голландец, при чём совершенно бесплатно.

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