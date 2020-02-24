"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро
"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Лиона" Муссой Дембеле. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ. "МЮ" в свою очередь хочет усилить атаку в летнее трансферное окно.
Контракт 23-летнего нападающего с французским клубом истекает летом 2023-го года. "Лион" готов отпустить Дембеле за 98 миллионов евро.
В этом сезоне футболист участвовал в 25 матча, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.
А еще: "Барселона" подтвердила, что Дембеле пропустит полгода из-за травмы| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|76
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
|19
|Уотфорд
|27
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