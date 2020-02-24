"Лион" готов отпустить Дембеле в "МЮ" за 98 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" интересуется форвардом "Лиона" Муссой Дембеле. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, футболист заинтересован в продолжении карьеры в АПЛ. "МЮ" в свою очередь хочет усилить атаку в летнее трансферное окно.

Контракт 23-летнего нападающего с французским клубом истекает летом 2023-го года. "Лион" готов отпустить Дембеле за 98 миллионов евро.

В этом сезоне футболист участвовал в 25 матча, забив 14 голов и сделав 2 результативные передачи.

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