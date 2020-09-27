"Лион" готов отпустить воспитанника Аура за 50 миллионов евро

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"Лион" готов отпустить воспитанника Аура за 50 миллионов евро

"Лион" определился с ценой на центрального хавбека Уссема Аура, утверждает RMC Sport.

Ранее сообщалось, что в 22-летнем игроке заинтересован "Арсенал", который готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Руководство "Лиона" считает, что стоимость игрока - 50 миллионов евро.

Ауар - воспитанник "Лиона". В составе клуба он провел 132 матча, забил 24 гола и сделал 27 ассистов.

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