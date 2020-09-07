"Лион" готов продать Мемфиса Депая в "Барселону"
Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай может быть продан в "Барселону", сообщает журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.
По данным источника, французский клуб готов продать футболиста, так как его контракт истекает через год. "Лион" несколько раз предлагал форварду новое соглашение, но получал отказ.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить Депая по просьбе нового главного тренера команды Рональда Кумана. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.
26-летний Депай выступает за "Лион" с 2017 года, провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, забил 57 голов и отдал 43 результативные передачи.
Не пропустите: Депай выпустил новый рэп-сингл. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Агент Эдера не исключил уход форварда из "Локомотива"
-
Де Росси рассказал, какой клуб он хотел бы тренировать
-
Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
-
Антуан Гризманн не собирается уходить из "Барселоны"
-
Хамес Родригес перешел в "Эвертон"
-
"Манчестер Юнайтед" опережает "Севилью" в борьбе за Регилона
-
1
Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока
-
Килиан Мбаппе заразился коронавирусом
-
"Барселона" не вела переговоров с Тьяго Алькантарой
-
"Зенит" заработает благодаря переходу Даниила Лесового в "Динамо"
-
1
Исландская девушка рассказала, как она попала в номер к Фодену и Гринвуду
-
"Лион" готов продать Мемфиса Депая в "Барселону"
-
1
"Ньюкасл" подписал нападающего сборной Шотландии
-
"Барселона" показала первую тренировку Месси под руководством Кумана
-
Арбитр скандального матча "Спартак" - "Сочи" получил новое назначение
-
1
Новичок "Динамо" Лесовой поделился эмоциями от перехода в московский клуб
-
Главный тренер сборной Испании поразился хладнокровностью Фати в матче Лиги наций
-
Беларусь обыграла Казахстан в матче Лиги наций
-
2
El Mundo: Роналду сделал предложение Джорджине Родригес
-
1
"Локомотив" уступил сборной России U-19 в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14