"Лион" готов продать Мемфиса Депая в "Барселону"

Голландский нападающий "Лиона" Мемфис Депай может быть продан в "Барселону", сообщает журналист Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По данным источника, французский клуб готов продать футболиста, так как его контракт истекает через год. "Лион" несколько раз предлагал форварду новое соглашение, но получал отказ.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить Депая по просьбе нового главного тренера команды Рональда Кумана. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро.

26-летний Депай выступает за "Лион" с 2017 года, провел за клуб 139 матчей во всех турнирах, забил 57 голов и отдал 43 результативные передачи.

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