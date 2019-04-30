"Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро

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"Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро

"Лион" определился с ценой полузащитника Танги Ндомбеле, с которым клуб планирует расстаться этим летом. Об этом сообщает AS.

По данным издания, клуб хочет продать 22-летнего футболиста за 100 миллионов евро. Однако "Лион" готов будет рассмотреть предложения в районе 70-80 млн евро.

Ранее сообщалось, что в полузащитнике заинтересован мадридский "Реал". 

Контракт Ндомбеле с "Лионом" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах Лиги 1, отметившись 6 ассистами. 

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