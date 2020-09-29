"Лион" готов снизить цену на Депая, которого хочет купить "Барселона"

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"Лион" готов снизить цену на Депая, которого хочет купить "Барселона"

Форвард "Лиона" Мемфис Депай все еще может продолжить карьеру в "Барселоне". Руководство французского клуба готово снизить цена на футболиста. Об этом сообщает L’Equipe.

Ранее "Лион" готов был отпустить нападающего за 25 миллионов евро.Теперь руководство французского клуба может пойти на уступки. Контракт Депая истекает следующим летом, и бесплатно игрока отпускать не хотят. Стороны выдут переговоры.

В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

А еще: Депай высказался об интересе со стороны "Барселоны"| http://soccernews.ru
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