"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна

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"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна

Фото сайт РПЛ

Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун остаётся трансферной целью "Лиона", сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб готовит новое предложение о приобретении 26-летнего футболиста, чей контракт с "сине-бело-голубыми" истекает в 2022 году.

На переходе иранца лично настаивает главный тренер "ткачей" Петер Бош.

В текущем сезоне Азмун сыграл за "Зенит" 6 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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