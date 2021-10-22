"Лион" готовит новое предложение по трансферу Азмуна

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Нападающий питерского "Зенита" Сердар Азмун остаётся трансферной целью "Лиона", сообщает Foot Mercato.

По информации источника, французский клуб с лета не утратил интерес к игроку и намерен заполучить его в январе.

За иранского форварда "ткачи" готовы заплатить от 7 до 8 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний Азмун сыграл за "Зенит" 13 матчей, забил 6 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает 30 июня 2022 года.

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