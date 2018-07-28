"Лион" готовит предложение по перспективному португальцу

"Лион" готовит предложение по защитнику "Бенфики" Рубену Диашу, сообщает Record.

По сведениям издания, "ткачи" готовы заплатить за перспективного португальца 30 миллионов евро.

Однако "Бенфику" не устраивают такие условия - "орлы" настаивают на сумме трансфера в размере 45 миллионов евро, которые прописаны в контракте футболиста в качестве клаусулы.

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