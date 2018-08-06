"Лион" готовит предложение по защитнику "Барселоны"

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"Лион" готовит предложение по защитнику "Барселоны""Лион" готовит предложение по защитнику каталонкой "Барселоны" Йерри Мине, информирует sport.es.

Так, по сведениям источника, за 23-летнего бека "сине-гранатовых" "ткачи" планируют выложить 25 миллионов евро. При этом данная сумма может вырасти еще на несколько миллионов евро в виде всевозможных бонусов.

Главным претендентом на Мину на сегодняшний день продолжает считаться "Эвертон".

Напомним,  "Ливерпуль" отказался от притязаний на хавбека "Лиона". | soccernews.ru

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