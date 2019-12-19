"Лион" хочет купить форварда "Атлетико" Лемара
"Лион" нацелился на форварда "Атлетико" Тома Лемара, передает Marca.
Французский клуб хочет приобрести футболиста на свободную позицию нападающего. Сам Лемар не хочет покидать "матрасников".
24-летний француз перешел в "Атлетико" из "Монако" за 60 миллионов евро, однако за 61 матч в клубе он забил лишь 3 гола.
После 18 туров чемпионата Франции "Лион" занимает 8 место в турнирной таблице.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|17
|36
|2
|Реал Мадрид
|17
|36
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10