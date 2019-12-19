"Лион" хочет купить форварда "Атлетико" Лемара

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"Лион" хочет купить форварда "Атлетико" Лемара

"Лион" нацелился на форварда "Атлетико" Тома Лемара, передает Marca.

Французский клуб хочет приобрести футболиста на свободную позицию нападающего. Сам Лемар не хочет покидать "матрасников".

24-летний француз перешел в "Атлетико" из "Монако" за 60 миллионов евро, однако за 61 матч в клубе он забил лишь 3 гола.

После 18 туров чемпионата Франции "Лион" занимает 8 место в турнирной таблице.

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