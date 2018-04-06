"Лион" хочет переманить Раньери

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"Лион" хочет переманить Раньери

"Лион" хочет переманить главного тренера "Нанта" Клаудио Раньери, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, "ткачи" намерены воспользоваться конфликтом итальянского специалиста с руководством "канареек" и убедить его сменить место работы.

Отметим, что сейчас "Лион" возглавляет Бруно Женезио, однако по окончании сезона его, скорее всего, отправят в отставку.

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