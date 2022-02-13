"Лион" хочет вернуть Ляказетта

Фото: инстаграм Ляказетта\Автор неизвестен

Французский форвард "Арсенала" Александр Ляказетт может сменить клубную прописку ближайшим летом, сообщает портал Goal.

По информации источника, "Лиона" заинтересован в подписании игрока на правах свободного агента, когда его контракт с "канонирами" подойдет к конку.

Отмечается, что руководство "ткачей" готово предложить Ляказетту более выгодное соглашение, чтобы он сделал свой выбор именно в пользу французского клуба.

Напомним, что контракт Ляказетта с "Арсеналом" истекает в конце нынешнего сезона.

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