"Лион" хотел расстаться с нападающим Депаем

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"Лион" хотел расстаться с нападающим Депаем

"Лион" хотел продать форварда Мемфиса Депая в последний день трансферного окна, передает L'Equipe.

"Лион" хотел отдать игрока в "Рому", однако сам футболист отказался от сделки. Вместо 25-летнего нидерландца римский клуб взял в аренду Генриха Мхитаряна.

Депай участвовал в матче 1-го тура Лиги Чемпионов с "Зенитом", встреча завершилась ничьей.

Не пропустите: Депай хочет покинуть "Лион"| http://soccernews.ru
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