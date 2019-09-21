"Лион" хотел расстаться с нападающим Депаем
"Лион" хотел продать форварда Мемфиса Депая в последний день трансферного окна, передает L'Equipe.
"Лион" хотел отдать игрока в "Рому", однако сам футболист отказался от сделки. Вместо 25-летнего нидерландца римский клуб взял в аренду Генриха Мхитаряна.
Депай участвовал в матче 1-го тура Лиги Чемпионов с "Зенитом", встреча завершилась ничьей.
Не пропустите: Депай хочет покинуть "Лион"| http://soccernews.ru
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