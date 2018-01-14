"Лион" и "Анжер" победителя не выявили

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"Лион" и "Анжер" победителя не выявили

В рамках 20-го тура чемпионата Франции "Лион" сыграл вничью с "Анжером".

"Лион" – "Анжер" 1:1

Голы: Токо-Экамби (пен), 14 - 0:1, Фекир, 47 - 1:1

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Рафаэл, Морель, Корне, Ауар, Фекир, Тузар, Депай (Ндомбеле, 71), Маолида (Гуири, 72).

"Анжер": Бютель, Траоре, Манко, Тома, Бамба, Мангани (Пюйо, 79), Капель (Кеткеофомфон, 63), Сантамария, Фюльжени (Кривелли, 71), Те, Токо-Экамби.

Предупреждения: Тузар (21), Те (36), Бамба (39), Фюльжени (45), Рафаэл (53).

Удаление: Те (84). | http://soccernews.ru

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