"Лион" и "Барселона" не выявили победителя в матче 1/8 Лиги чемпионов

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лион" и "Барселона" сыграли вничью.

Матч прошёл с преимуществом испанцев, которые нанесли намного больше ударов по воротам.

Этот матч стал юбилейным для защитника каталонцев Жирара Пике и 130-м для капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Лион" - "Барселона" - 0:0.

"Лион" - Антони Лопеш, Марсело, Менди, Дюбуа, Денайер, Терье (Корне, 76), Ауар, Траоре (Тузар, 69), Ндомбеле (Диоп, 84), Депай, Дембеле.

"Барселона" - тер Стеген, Лангле, Пике, Альба, Серджи Роберто (Видаль, 81), Ракитич, Бускетс, Дембеле (Коутиньо, 67), Нелсон Семеду, Месси, Суарес.

Ответный матч состоится 13 марта в Барселоне. Начало - в 23:00.

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