"Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге Чемпионов

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"Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в Лиге Чемпионов

"Лион" и "Лейпциг" сыграли вничью в матче 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Лион" - "Лейпциг" - 2:2 (0:2)

Голы: Форсберг, 9 (с пенальти) - 0:1, Вернер, 33 (пенальти) - 0:2, Ауар, 50 - 1:2, Депай, 82 - 2:2.

"Лион": Антони Лопеш, Тете, Аннерсен, Денайер, Рафаэл да Силва (Марсал, 73), Ауар, Тиагу Мендес, Тузар (Рен-Аделаид, 64), Депай, Террье (Марселу, 87), Дембеле.

"Лейпциг": Гулачи, Мукьеле, Клостерманн, Упамекано (Ампаду, 55), Сараччи, Нкунку (Лаймер, 75), Айдара, Демме, Форсберг, Поульсен, Вернер (Кунья, 55).

Таким образом, "Лион" и "Лейпциг" прошли в 1/8 финала Лиги Чемпионов. "Бенфика" продолжит выступать в Лиге Европы. "Зенит" занял 4 место и закончил выступление в турнире.

А еще: "Зенит" разгромно проиграл "Бенфике" и лишился шансов на еврокубковую весну| http://soccernews.ru
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