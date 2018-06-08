"Лион" и "Ливерпуль" согласовали переход Фекира

"Лион" и "Ливерпуль" договорились по трансферу хавбека Набиля Фекира.

"Красные" согласились заплатить за футболиста 65 миллионов евро, сообщает L'Equipe. Еще семь миллионов евро французский клуб может получить в качестве бонусов.

В пятницу 24-летний француз должен был прибыть в Англию, чтобы пройти медицинский осмотр.

В завершившемся сезоне Фекир провел за "ткачей" 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач.

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