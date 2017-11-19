"Лион" и "Монпелье" голов не забили

В матче 13-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле сыграл вничью с "Монпелье". После этого матча "Лион" занимает третье место в Лиге 1, "Монпелье" остался на восьмой позиции.

"Лион" – "Монпелье" - 0:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди (Марсал, 74), Тете, Диакаби, Ауар, Тузар, Корне (Траоре, 61), Ндомбеле (Гуири, 73), Депай, Диас.

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Руссийон (Коцца, 73), Мукиеле, Ласн, Самбия, Пирис, Агиляр, Нинга (Сессеньон, 84), Сьо (Мбенза, 73).

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