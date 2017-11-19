"Лион" и "Монпелье" голов не забили
В матче 13-го тура чемпионата Франции "Лион" на своем поле сыграл вничью с "Монпелье". После этого матча "Лион" занимает третье место в Лиге 1, "Монпелье" остался на восьмой позиции.
"Лион" – "Монпелье" - 0:0
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди (Марсал, 74), Тете, Диакаби, Ауар, Тузар, Корне (Траоре, 61), Ндомбеле (Гуири, 73), Депай, Диас.
"Монпелье": Лекомт, Илтон, Педру Мендеш, Руссийон (Коцца, 73), Мукиеле, Ласн, Самбия, Пирис, Агиляр, Нинга (Сессеньон, 84), Сьо (Мбенза, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|13
|35
|2
|Монако
|13
|29
|3
|Лион
|13
|26
|4
|Марсель
|13
|25
|5
|Нант
|13
|23
|6
|ФК Кан
|13
|19
|7
|Сент-Этьен
|13
|18
|8
|Монпелье
|13
|17
|9
|Бордо
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Ренн
|13
|15
|12
|Дижон
|13
|15
|13
|Труа
|13
|15
|14
|Генгам
|13
|15
|15
|Анжер
|13
|14
|16
|Ницца
|13
|14
|17
|Страсбур
|13
|13
|18
|Лилль
|12
|12
|19
|Амьен
|12
|12
|20
|Метц
|13
|4