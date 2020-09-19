"Лион" и "Ним" сыграли вничью в матче Лиги 1
"Лион" и "Ним" разошлись миром в матче 4-го тура Лиги 1.
"Лион" - "Ним" - 0:0
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Диоманде, 56), Бард, Какере (Жан Лукас, 63), Гимарайнс, Шерки (Кадевере, 87), Депай, Дембеле, Корне (Токо-Экамби, 46).
"Ним": Рейне, Ландре, Мигель, Бриансон, Паке, Ферхат, Дульевич (Ру, 46. Буадес, 90+4), Сарр (Алинви, 59), Кубас, Фомба, Рипар.
В 5-м туре чемпионата Франции "Лион" сыграет на выезде с "Лорьяном", а "Ним" встретится с "Лансом".
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