"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"
Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов привлёк внимание серьёзных европейских клубов, сообщает Betting Insider.
По информации источника, в 24-летнем футболисте заинтересованы "Лион" и "Севилья".
Скаут "ткачей" даже успел побывать на вчерашнем матче между "Спартаком" и "Ростовом", и воочию понаблюдал за игрой нападающего сборной Узбекистана.
В текущем сезоне Шомуродов забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 поединке. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.
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|Атлетик Бильбао
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|Атлетико Мадрид
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|Осасуна
|16
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|Бетис
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|14
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|Сельта Виго
|16
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|16
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|Эспаньол
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