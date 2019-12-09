"Лион" и "Севилья" поборются за нападающего "Ростова"

Форвард "Ростова" Эльдор Шомуродов привлёк внимание серьёзных европейских клубов, сообщает Betting Insider.

По информации источника, в 24-летнем футболисте заинтересованы "Лион" и "Севилья".

Скаут "ткачей" даже успел побывать на вчерашнем матче между "Спартаком" и "Ростовом", и воочию понаблюдал за игрой нападающего сборной Узбекистана.

В текущем сезоне Шомуродов забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 21 поединке. Его рыночная стоимость - 2,5 миллиона евро.

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