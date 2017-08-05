"Лион" интересуется хавбеком "Зенита"

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"Лион" интересуется хавбеком "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Эрнани может стать игроком "Лиона", сообщает французская пресса.

Напомним, что в начале этой недели "сине-бело-голубые" купили у"ткачей" защитника Эмануэля Мамману и между клубами сложились хорошие отношения, что может поспособствовать трансферу 23-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что "Зенит" готов продать Эрнани за пять миллионов евро. | http://soccernews.ru

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