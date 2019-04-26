"Лион" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

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"Лион" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи может продолжить карьеру во Франции, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, 25-летний ивуариец стал трансферной целью "Лиона", который хочет летом усилить центр обороны.

Конкуренцию "ткачам" составит лондонский "Арсенал". "Канониры" готовы заплатить за футболиста около 23 миллионов евро.

В текущем сезоне Байи сыграл за "МЮ" 17 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

Контракт между сторонами истекает в июне 2020 года.

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