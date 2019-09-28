"Лион" из-за автогола проиграл "Нанту"

В рамках восьмого тура Лиги 1 "Лион" на своём поле потерпел поражение от "Нанта" со счётом 0:1.

Исход матча решил автогол защитника "ткачей" Марсала, случившийся в начале второго тайма.

"Лион" – "Нант" - 0:1

Гол: Марсал, 58 (автогол) - 0:1.

"Лион": Антони Лопеш, Марсал, Дюбуа, Денайер (Жан Лукас, 84), Марсело, Ауар, Тиаго Мендес, Рен-Аделаид (Терье, 61), Траоре (Корне, 46), Дембеле, Депай.

"Нант": Лафон, Фабио, Аппиа, Паллуа, Жиротто, Абед, Туре, Мутуссами (Блас, 81), Бенавенте (Луза, 68), Саймон (Бамба, 74), Кулибали.

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