"Лион" – "Кан" - 1:0 (обзор)

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"Лион" – "Кан" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Каном" (1:0)

Видео: "Лион" – "Кан".

Не пропустите: "Лион" минимально победил "Кан" благодаря голу Траоре. | http://soccernews.ru

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