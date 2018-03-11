"Лион" – "Кан" - 1:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Франции между "Лионом" и "Каном" (1:0)
Видео: "Лион" – "Кан".
Не пропустите: "Лион" минимально победил "Кан" благодаря голу Траоре. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|29
|77
|2
|Монако
|29
|63
|3
|Марсель
|29
|59
|4
|Лион
|29
|54
|5
|Нант
|29
|43
|6
|Ренн
|29
|42
|7
|Ницца
|29
|42
|8
|Монпелье
|29
|41
|9
|Бордо
|29
|37
|10
|Дижон
|29
|37
|11
|Сент-Этьен
|29
|36
|12
|ФК Кан
|29
|35
|13
|Генгам
|29
|35
|14
|Анжер
|29
|32
|15
|Страсбур
|29
|31
|16
|Амьен
|29
|30
|17
|Тулуза
|29
|29
|18
|Труа
|29
|28
|19
|Лилль
|29
|28
|20
|Метц
|29
|20