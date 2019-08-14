"Лион" купил 21-летнего игрока, совершив рекордный трансфер в истории клуба

Полузащитник "Анжера" Жефф Рейн-Аделаид перешел в "Лион", сообщает официальный сайт клуба.

Лионцы заплатили за хавбека 25 миллионов евро. Таким образом, Рейн-Аделаид стал рекордным трансфером в истории клуба, опередив Йоакима Андерсена и Лисандро Лопеса, которые обошлись "Лиону" в 24 миллиона евро.

21-летний Рейн-Аделаид перешел в "Анжер" летом 2018 года из "Арсенала" за 1,6 миллиона евро. Всего он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

Не пропустите: "Монако" объявил о трансфере форварда "Севильи". | http://soccernews.ru