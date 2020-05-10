"Лион" летом готов продать лидеров атаки
"Лион" может расстаться с полузащитником Уссемом Ауаром, форвардом Мемфисом Депаем и нападающим Муссой Дембеле, сообщает L’Équipe.
По сведениям издания, французский клуб вынужден пойти на продажу лидеров, так как не пробился в еврокубки из-за досрочного завершения сезона в связи с пандемией коронавируса.
В нынешнем сезоне 21-летний Ауар провел 37 матчей, забил девять голов и отдал семь результативных передач. 26-летний Депай отличился 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами в 18 поединках. 23-летний Дембеле провел 42 матча, забил 22 гола и отдал семь результативных передач.
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