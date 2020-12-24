"Лион", "Лилль" и ПСЖ синхронно побеждают своих соперников

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"Лион", "Лилль" и ПСЖ синхронно побеждают своих соперниковВсе три лидера французской Лиги 1 одержали победы в 17 туре.

"Лион" и ПСЖ дома разгромили "Нант" с "Страсбург", а "Лилль" на выезде минимально одолел "Монпелье".

"Лион" - "Нант" 3:0 (3:0)

Голы: Токо-Экамби, 4 - 1:0, Кадевере, 37 - 2:0, Пакета, 44 - 3:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 89), Денайер, Ауар, Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 70), Корне (Де Шильо, 70), Кадевере (Сумаре, 89), Токо-Экамби (Шерки, 71), Депай.

"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Аппиа, Жиротто, Коко (Кулибали, 60), Абед (Туре, 80), Бамба (Саймон, 59), Чиривелья (Луза, 60), Коршья, Коло-Муани (Ндилу, 90).
 

ПСЖ - "Страсбург" 4:0 (1:0)

Голы: Пембеле, 18 - 1:0, Мбаппе, 80 - 2:0, Гуйе, 83 - 3:0, Кин, 90+1 - 4:0

ПСЖ: Навас, Керер, Дагба, Пембеле, Маркиньос, Рафинья (Дракслер, 83), Эррера (Гуйе, 78), Ди Мария (Фадига, 90), Верратти, Баккер, Мбаппе (Кин, 84).

"Страсбург": Кавасима, Джику, Лала, Кароль, Симакан (Шахири, 89), Белльгард (Диалло, 77), Сиссоко (Томассон, 64), Лиэнар (Прцич, 64), Ахолу, Митрович, Ажорк.

"Монпелье" - "Лилль" 2:3 (0:1)

Голы: Веа, 23 - 0:1, Лаборд, 57 - 1:1, Иконе, 67 (пенальти) - 1:2, Делор, 70 - 2:2, Йылмаз, 86 - 2:3

"Монпелье": Омлин, Ристич (Ойонго, 78), Илтон, Конгре, Ферри, Самбия, Молле, Шотар, Юн Ил Лок (Долли, 73), Лаборд, Делор (Мавидиди, 80).

"Лилль": Меньян, Ботман, Фонте, Челик (Тиагу Джало, 27), Рейнилду (Брадарич, 58), Шека, Иконе, Андре (Сумаре, 46), Бамба, Дэвид (Йылмаз, 75), Веа (Языджи, 75).

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2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
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