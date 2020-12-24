"Лион", "Лилль" и ПСЖ синхронно побеждают своих соперников

Все три лидера французской Лиги 1 одержали победы в 17 туре.



"Лион" и ПСЖ дома разгромили "Нант" с "Страсбург", а "Лилль" на выезде минимально одолел "Монпелье".

"Лион" - "Нант" 3:0 (3:0)

Голы: Токо-Экамби, 4 - 1:0, Кадевере, 37 - 2:0, Пакета, 44 - 3:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Дюбуа (Диоманде, 89), Денайер, Ауар, Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Бруно Гимараэс, 70), Корне (Де Шильо, 70), Кадевере (Сумаре, 89), Токо-Экамби (Шерки, 71), Депай.

"Нант": Лафон, Паллуа, Кастеллетто, Аппиа, Жиротто, Коко (Кулибали, 60), Абед (Туре, 80), Бамба (Саймон, 59), Чиривелья (Луза, 60), Коршья, Коло-Муани (Ндилу, 90).



ПСЖ - "Страсбург" 4:0 (1:0)

Голы: Пембеле, 18 - 1:0, Мбаппе, 80 - 2:0, Гуйе, 83 - 3:0, Кин, 90+1 - 4:0

ПСЖ: Навас, Керер, Дагба, Пембеле, Маркиньос, Рафинья (Дракслер, 83), Эррера (Гуйе, 78), Ди Мария (Фадига, 90), Верратти, Баккер, Мбаппе (Кин, 84).

"Страсбург": Кавасима, Джику, Лала, Кароль, Симакан (Шахири, 89), Белльгард (Диалло, 77), Сиссоко (Томассон, 64), Лиэнар (Прцич, 64), Ахолу, Митрович, Ажорк.

"Монпелье" - "Лилль" 2:3 (0:1)

Голы: Веа, 23 - 0:1, Лаборд, 57 - 1:1, Иконе, 67 (пенальти) - 1:2, Делор, 70 - 2:2, Йылмаз, 86 - 2:3

"Монпелье": Омлин, Ристич (Ойонго, 78), Илтон, Конгре, Ферри, Самбия, Молле, Шотар, Юн Ил Лок (Долли, 73), Лаборд, Делор (Мавидиди, 80).