"Лион" - "Метц" - 2:0 (обзор)

Теги лионметц

"Лион" - "Метц" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 11-го тура французской Лиги 1, в котором "Лион" дома взял верх над "Метцом".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Гамбург", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 11 29
2 Монако 11 25
3 Лион 11 22
4 Марсель 11 21
5 Нант 11 20
6 Сент-Этьен 11 18
7 ФК Кан 11 18
8 Бордо 11 16
9 Монпелье 11 15
10 Тулуза 11 15
11 Генгам 11 14
12 Анжер 11 13
13 Ренн 11 12
14 Дижон 11 12
15 Труа 11 12
16 Амьен 10 10
17 Ницца 11 10
18 Страсбур 11 10
19 Лилль 10 6
20 Метц 11 3
Полная таблица

топ-5 тегов