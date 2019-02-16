"Лион" минимально обыграл последнюю команду чемпионата Франции
В рамках 25-го тура чемпионата Франции "Лион" в родных стенах победил "Генгам" со счётом 2:1. Счёт открыли "ткачи" благодаря голу Мартена Терье, затем Феликс Эбоа-Эбоа восстановил паритет, а точку в матче поставил Набиль Фекир, чей результативный удар принёс фавориту встречи три очка.
"Лион" – "Генгам" - 2:1
Голы: Терье, 15 - 1:0, Эбоа-Эбоа, 21 - 1:1, Фекир, 35 - 2:1.
"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Денайер (Менди, 61), Марсал, Марсело, Ауар, Терье, Фекир, Тузар, Траоре (Корне, 73), Дембеле (Депай, 79).
"Генгам": Кейяр, Ребошу, Сорбон, Траоре, Эбоа-Эбоа, Ндонг (До, 89), Блас (Бенезе, 66), Фири, Коко, Тюрам, Менди (Ру, 66).
"Лион" благодаря этому результату укрепился на третьем месте, набрав 46 очков. "Генгам", в свою очередь, продолжает замыкать турнирную таблицу первенства, имея в своём активе 14 пунктов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|22
|59
|2
|Лилль
|24
|49
|3
|Лион
|24
|43
|4
|Сент-Этьен
|24
|40
|5
|Монпелье
|23
|37
|6
|Марсель
|24
|37
|7
|Ницца
|24
|37
|8
|Ренн
|24
|36
|9
|Ним
|25
|36
|10
|Страсбур
|24
|35
|11
|Реймс
|24
|35
|12
|Анжер
|24
|30
|13
|Бордо
|23
|28
|14
|Нант
|24
|27
|15
|Тулуза
|24
|27
|16
|Амьен
|24
|21
|17
|Дижон
|24
|20
|18
|Монако
|24
|19
|19
|ФК Кан
|24
|18
|20
|Генгам
|23
|14