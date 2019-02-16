"Лион" минимально обыграл последнюю команду чемпионата Франции

В рамках 25-го тура чемпионата Франции "Лион" в родных стенах победил "Генгам" со счётом 2:1. Счёт открыли "ткачи" благодаря голу Мартена Терье, затем Феликс Эбоа-Эбоа восстановил паритет, а точку в матче поставил Набиль Фекир, чей результативный удар принёс фавориту встречи три очка.

"Лион" – "Генгам" - 2:1

Голы: Терье, 15 - 1:0, Эбоа-Эбоа, 21 - 1:1, Фекир, 35 - 2:1.

"Лион": Антони Лопеш, Дюбуа, Денайер (Менди, 61), Марсал, Марсело, Ауар, Терье, Фекир, Тузар, Траоре (Корне, 73), Дембеле (Депай, 79).

"Генгам": Кейяр, Ребошу, Сорбон, Траоре, Эбоа-Эбоа, Ндонг (До, 89), Блас (Бенезе, 66), Фири, Коко, Тюрам, Менди (Ру, 66).

"Лион" благодаря этому результату укрепился на третьем месте, набрав 46 очков. "Генгам", в свою очередь, продолжает замыкать турнирную таблицу первенства, имея в своём активе 14 пунктов.

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