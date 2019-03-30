"Лион" минимально обыграл "Ренн"
В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Ренном". "Ткачи" так и остались на третьем месте, однако максимально приблизились к идущему на 2-м месте "Лиллю".
"Ренн" - "Лион" 0:1
Гол: Терье, 86 - 0:1
"Ренн": Коубек, Думбия, Ньямси, Зеффан, Мешер, Юну, Леа Силики (Желен, 35), Бен-Арфа, Андре, Сарр, Ньянг (Дель Кастийо, 77).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Рафаэл, Дюбуа, Ауар, Ндомбеле, Фекир, Тузар, Депай (Траоре, 84), Дембеле (Терье, 74).
Предупреждения: Юну (45), Марсело (77), Зеффан (82), Ауар (83), Ндомбеле (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20