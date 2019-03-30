"Лион" минимально обыграл "Ренн"

В рамках 30-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Ренном". "Ткачи" так и остались на третьем месте, однако максимально приблизились к идущему на 2-м месте "Лиллю".

"Ренн" - "Лион" 0:1

Гол: Терье, 86 - 0:1

"Ренн": Коубек, Думбия, Ньямси, Зеффан, Мешер, Юну, Леа Силики (Желен, 35), Бен-Арфа, Андре, Сарр, Ньянг (Дель Кастийо, 77).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Марсело, Рафаэл, Дюбуа, Ауар, Ндомбеле, Фекир, Тузар, Депай (Траоре, 84), Дембеле (Терье, 74).

Предупреждения: Юну (45), Марсело (77), Зеффан (82), Ауар (83), Ндомбеле (90).

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