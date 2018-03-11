"Лион" минимально победил "Кан" благодаря голу Траоре

Теги лионфк кан

"Лион" минимально победил "Кан" благодаря голу Траоре

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Лион" переиграл "Кан". Единственный мяч в этой встрече забил Бертран Траоре. После этого матча "Лион" занимает четвертое место в Лиге 1, "Кан" находится на 12-й позиции.

"Лион" – "Кан" - 1:0 (0:0)
Гол: Траоре, 63 - 1:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 81), Морель, Ферри, Тузар, Ндомбеле, Траоре (Корне, 74), Маолида (Депай, 66), Диас.

"Кан": Веркутр, Женевуа, Джику, Гильбер, Бесса (Ставицки, 73), Аит-Беннассер, Диоманде, Фере, Петерс (Базиль, 79), Роделен (Деменге, 74), Кривелли.

Не пропустите: Покер Плеа помог "Ницце" разгромить в гостях "Генгам". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 29 77
2 Монако 29 63
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Ницца 29 42
8 Монпелье 29 41
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 ФК Кан 29 35
13 Генгам 29 35
14 Анжер 29 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 29 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
20 Метц 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов