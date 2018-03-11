"Лион" минимально победил "Кан" благодаря голу Траоре

В матче 29-го тура чемпионата Франции "Лион" переиграл "Кан". Единственный мяч в этой встрече забил Бертран Траоре. После этого матча "Лион" занимает четвертое место в Лиге 1, "Кан" находится на 12-й позиции.

"Лион" – "Кан" - 1:0 (0:0)

Гол: Траоре, 63 - 1:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 81), Морель, Ферри, Тузар, Ндомбеле, Траоре (Корне, 74), Маолида (Депай, 66), Диас.

"Кан": Веркутр, Женевуа, Джику, Гильбер, Бесса (Ставицки, 73), Аит-Беннассер, Диоманде, Фере, Петерс (Базиль, 79), Роделен (Деменге, 74), Кривелли.

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