"Лион", "Монако" и "Монпелье" почти догнали ПСЖ: результаты матчей 12-го тура Лиги 1

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"Лион", "Монако" и "Монпелье" почти догнали ПСЖ: результаты матчей 12-го тура Лиги 1

Во Франции подошли к концу матчи 12-го тура Лиги 1.

ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо", а "Монако", "Лион" и "Монпелье" подбираются к первому месту в турнирной таблице.

Результаты матчей:

"Страсбур" - "Ренн" - 1:1

"Марсель" - "Нант" - 3:1

ПСЖ - "Бордо" - 2:2

"Лион" - "Реймс" - 3:0

​​​​​​​"Монако" - "Ним" - 3:0

​​​​​​​"Лорьян" - "Монпелье" - 0:1

​​​​​​​"Метц" - "Брест" - 0:2

​​​​​​​"Ланс" - "Анжер" - 1:3

​​​​​​​"Ницца" - "Дижон" - 1:3​​​​​​​

"Сент-Этьен" - "Лилль" - 1:1

Турнирная таблица: ПСЖ - 25, "Лион" - 23, "Монпелье" - 23, "Монако" - 23, "Лилль" - 23.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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