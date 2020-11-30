"Лион", "Монако" и "Монпелье" почти догнали ПСЖ: результаты матчей 12-го тура Лиги 1
Во Франции подошли к концу матчи 12-го тура Лиги 1.
ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо", а "Монако", "Лион" и "Монпелье" подбираются к первому месту в турнирной таблице.
Результаты матчей:
"Страсбур" - "Ренн" - 1:1
"Марсель" - "Нант" - 3:1
ПСЖ - "Бордо" - 2:2
"Лион" - "Реймс" - 3:0
"Монако" - "Ним" - 3:0
"Лорьян" - "Монпелье" - 0:1
"Метц" - "Брест" - 0:2
"Ланс" - "Анжер" - 1:3
"Ницца" - "Дижон" - 1:3
"Сент-Этьен" - "Лилль" - 1:1
Турнирная таблица: ПСЖ - 25, "Лион" - 23, "Монпелье" - 23, "Монако" - 23, "Лилль" - 23.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13