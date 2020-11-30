"Лион", "Монако" и "Монпелье" почти догнали ПСЖ: результаты матчей 12-го тура Лиги 1

Во Франции подошли к концу матчи 12-го тура Лиги 1.

ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо", а "Монако", "Лион" и "Монпелье" подбираются к первому месту в турнирной таблице.

Результаты матчей:

"Страсбур" - "Ренн" - 1:1

"Марсель" - "Нант" - 3:1

ПСЖ - "Бордо" - 2:2

"Лион" - "Реймс" - 3:0

​​​​​​​"Монако" - "Ним" - 3:0

​​​​​​​"Лорьян" - "Монпелье" - 0:1

​​​​​​​"Метц" - "Брест" - 0:2

​​​​​​​"Ланс" - "Анжер" - 1:3

​​​​​​​"Ницца" - "Дижон" - 1:3​​​​​​​

"Сент-Этьен" - "Лилль" - 1:1

Турнирная таблица: ПСЖ - 25, "Лион" - 23, "Монпелье" - 23, "Монако" - 23, "Лилль" - 23.

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