"Лион" может купить Жиго, но при одном условии

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"Лион" может купить Жиго, но при одном условии

Центральный защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго остаётся в списке трансферных целей "Лиона".

По информации L'Equipe, руководство "ткачей" уже одобрило кандидатуру 26-летнего футболиста.

Однако французский клуб не спешит вести переговоры с "красно-белыми", поскольку покупка Жиго возможна только в случае продажи одного из имеющихся центрбеков.

Рыночная стоимость игрока - 9 миллионов евро. В составе "Спартака" он забил 6 голов и сделал 4 ассиста в 51 матче.

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