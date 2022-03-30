"Лион" может назначить Ковача главным тренером

Фото: твиттер "Лиона"\Автор неизвестен

Главный тренер "Лиона" Петер Бош может быть уволен по окончании нынешнего сезона из-за невыполнения поставленных перед ним задач, сообщает издание Foot Mercato.

По информации источника, руководство "ткачей" уже начало процесс поиска замены голландскому специалисту.

Одним из претендентов является бывший тренер "Монако" и "Баварии" Нико Ковач. Также упоминаются кандидатуры Жюльена Стефана из "Страсбура" и экс-тренера "ПСЖ" Лорана Блана.

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