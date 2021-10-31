"Лион" может отказаться от Азмуна ради другого игрока

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"Лион" может отказаться от Азмуна ради другого игрока

Фото: инстаграм Сердара Азмуна/Автор неизвестен

"Лион" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Мариано Диасу, сообщает MSV Foot.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает вариант с приобретением доминиканца в зимнее трансферное окно. Если трансфер состоится, то "Лион" откажется от идеи с приобретением иранского нападающего "Зенита" Сердара Азмуна.

В нынешнем сезоне 28-летний Диас провел за "Реал" один матч и отдал один голевой пас. На счету 26-летнего Азмуна восемь мячей и четыре результативные передачи в 15 матчах за "Зенит". 

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