"Лион" может перехватить тренера у "Спартака"

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У московского "Спартака" появился конкурент в борьбе за португальского тренера Руя Виторию.

По информации Maisfutebol, в приглашении экс-наставника "Бенфики" также заинтересован французский "Лион".

Пока "красно-белые" опережают "ткачей" в гонке за Виторией, последним клубом которого был аравийский "Ан-Наср".

Напомним, что летом "Спартак" в связи с истечением срока контракта покинет Доменико Тедеско. По аналогичной причине из "Лиона" уйдёт Руди Гарсия.

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