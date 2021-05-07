"Лион" может перехватить тренера у "Спартака"
Фото Maisfutebol
У московского "Спартака" появился конкурент в борьбе за португальского тренера Руя Виторию.
По информации Maisfutebol, в приглашении экс-наставника "Бенфики" также заинтересован французский "Лион".
Пока "красно-белые" опережают "ткачей" в гонке за Виторией, последним клубом которого был аравийский "Ан-Наср".
Напомним, что летом "Спартак" в связи с истечением срока контракта покинет Доменико Тедеско. По аналогичной причине из "Лиона" уйдёт Руди Гарсия.
Не пропустите: Геркус оценил перспективы Руя Витории на посту главного тренера "Спартака". | http://soccernews.ru
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