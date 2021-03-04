"Лион" может пригласить экс-тренера "Боруссии"

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"Лион" может пригласить экс-тренера "Боруссии"

В летнее межсезонье Люсьен Фавр может стать главным тренером "Лиона", сообщает Le10Sport.

По информации источника, кандидатура 63-летнего наставника рассматривается в качестве замены для Руди Гарсии, чей контракт с "ткачами" истекает в июне.

В декабре 2020 года Фавр был отправлен в отставку с поста главного тренера дортмундской "Боруссии". Ранее стало известно об интересе к нему со стороны "Марселя".

"Лион" в текущем розыгрыше французской Лиги 1 ведёт борьбу за чемпионство. Сейчас команда идёт третьей с 3-очковым отставанием от лидера.

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