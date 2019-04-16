"Лион" может пригласить Виейра

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"Лион" может пригласить Виейра

Наставник "Ниццы" Патрик Виейра может возглавить "Лион", сообщает Le Parisien.

По информации источника, 42-летний специалист входит в шорт-лист "ткачей" наряду с Кристофом Гальтье ("Лилль") и Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт").

А вот данные о возможном приглашении Жозе Моуринью или Лорана Блана оказались недостоверными.

Сейчас "Лион" тренирует Бруно Женезио, но по окончании сезона он покинет свой пост.

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