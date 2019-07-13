"Лион" может продлить контракт с Фекиром

"Лион" рассматривает вариант с продлением контракта с полузащитником Набилем Фекиром.

По словам президента клуба Жана-Мишеля Ола, переговоры о заключении нового соглашения начнутся, если этим летом футболист не уйдёт в другую команду.

СМИ писали об интересе к 25-летнему французу со стороны "Милана", "Бетиса" и "Ливерпуля".

Действующий контракт между Фекиром и "Лионом" истекает следующим летом.

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