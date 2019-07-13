"Лион" может продлить контракт с Фекиром

Теги лионнабиль фекир

"Лион" может продлить контракт с Фекиром

"Лион" рассматривает вариант с продлением контракта с полузащитником Набилем Фекиром.

По словам президента клуба Жана-Мишеля Ола, переговоры о заключении нового соглашения начнутся, если этим летом футболист не уйдёт в другую команду.

СМИ писали об интересе к 25-летнему французу со стороны "Милана", "Бетиса" и "Ливерпуля".

Действующий контракт между Фекиром и "Лионом" истекает следующим летом.

Не пропустите: "Лион" объявил о переходе защитника сборной Дании за 26 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"

Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов