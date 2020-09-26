"Лион" может усилиться полузащитником "Милана"

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"Лион" может усилиться полузащитником "Милана"

Атакующий хавбек "Милана" Лукас Пакета находится в сфере интересов "Лиона".

По информации журналиста Николо Скиры, "ткачи" намерены сделать предложение о трансфере бразильца, если будет продан полузащитник Жефф Рейн-Аделаид, за которого "Ренн" предложил 24 миллиона евро.

Ранее также предполагалось, что "Лион" может обменять нападающего Мемфиса Депая на Пакету.

Не пропустите: "Милан" нацелился на нападающего, который забил им в матче Лиги Европы. | http://soccernews.ru
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