"Лион" может заменить Депая форвардом клуба второго французского дивизиона

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"Лион" может заменить Депая форвардом клуба второго французского дивизиона

"Лион" близок к приобретению зимбабвийскому нападающему "Гавра" Тино Кадевере, сообщает Get French Football News.

По сведениям издания, лионский клуб согласился заплатить за футболиста действующие 15 миллионов евро. Также "Лион" согласовал с игроком условия личного контракта.

В составе лионцев Кадевере может стать заменой травмированному голландцу Мемфису Депаю.

В данный момент 24-летний Кадевере является лучшим бомбардиром второго французского дивизиона, забив 18 голов в 20 матчах.

Напомним, что "Лион" вышел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где сыграет с "Ювентусом".

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