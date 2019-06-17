"Лион" может заменить Менди защитником "Спартака"

"Лион" проявляет интерес к левому защитнику московского "Спартака" Аиртону, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, фулбек "красно-белых" является одним из кандидатов на замену Ферлана Менди, который ушёл в "Реал".

Также "ткачи" рассматривают варианты с подписанием Филипе Луиса из "Атлетико" и Ренана Лоди из "Атлетико Паранаэнсе".

"Спартак" купил Аиртона прошлой зимой за 7 миллионов евро. В активе 21-летнего бразильца 14 матчей и 3 ассиста в составе "народной команды".

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