"Лион" может заменить Менди защитником "Спартака"

Теги спартак москвалионаиртонренан лодитрансферы

"Лион" может заменить Менди защитником "Спартака"

"Лион" проявляет интерес к левому защитнику московского "Спартака" Аиртону, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, фулбек "красно-белых" является одним из кандидатов на замену Ферлана Менди, который ушёл в "Реал".

Также "ткачи" рассматривают варианты с подписанием Филипе Луиса из "Атлетико" и Ренана Лоди из "Атлетико Паранаэнсе".

"Спартак" купил Аиртона прошлой зимой за 7 миллионов евро. В активе 21-летнего бразильца 14 матчей и 3 ассиста в составе "народной команды".

Не пропустите: Президент "Лиона": "Менди не мог устоять перед интересом Зидана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19

Болельщики "Зенита" выбрали лучшего футболиста команды в сезоне-2018/19

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов