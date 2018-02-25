"Лион" на 90-й минуте упустил победу над "Сент-Этьеном"

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"Лион" на 90-й минуте упустил победу над "Сент-Этьеном"

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лион" разошелся миром с "Сент-Этьеном". В середине первого тайма счет открыл Мариано Диас, но в концовке встречи "зеленых" спас от поражения Матье Дебюши. После этого матча "Лион" остался на четвертом месте в Лиге 1, "Сент-Этьен" по-прежнему занимает 12 позицию.

"Лион" – "Сент-Этьен" - 1:1 (1:0)
Голы: Диас, 19 - 1:0, Дебюши, 90 - 1:1

"Лион": Горжлен, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 36), Морель, Траоре, Ндомбеле, Фекир (Диакаби, 70), Тузар (Ауар, 46), Депай, Диас.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва (Диуссе, 88), Дебюши, Перрен, Кабелла, Сельнэс (Нтеп, 67), Бамба, Мвила, Монне-Паке (Амума, 62), Берич. 

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