"Лион" на 90-й минуте упустил победу над "Сент-Этьеном"

В матче 27-го тура чемпионата Франции "Лион" разошелся миром с "Сент-Этьеном". В середине первого тайма счет открыл Мариано Диас, но в концовке встречи "зеленых" спас от поражения Матье Дебюши. После этого матча "Лион" остался на четвертом месте в Лиге 1, "Сент-Этьен" по-прежнему занимает 12 позицию.

"Лион" – "Сент-Этьен" - 1:1 (1:0)

Голы: Диас, 19 - 1:0, Дебюши, 90 - 1:1

"Лион": Горжлен, Марсело, Менди, Рафаэл (Тете, 36), Морель, Траоре, Ндомбеле, Фекир (Диакаби, 70), Тузар (Ауар, 46), Депай, Диас.

"Сент-Этьен": Рюффье, Суботич, Силва (Диуссе, 88), Дебюши, Перрен, Кабелла, Сельнэс (Нтеп, 67), Бамба, Мвила, Монне-Паке (Амума, 62), Берич.

Не пропустите: "Бордо" и "Ницца" победителя не определили. | http://soccernews.ru