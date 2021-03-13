"Лион" на последних минутах вырвал ничью у "Реймса"
В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Реймс" упустил победу над "Лионом".
"Лион" остался на третьем месте и из-за потери очков упустил шанс обогнать ПСЖ. "Реймс" поднялся на 11-ю позицию.
"Реймс" - "Лион" 1:1
Голы: Кафаро, 33 - 1:0, Кадевере, 90 - 1:1
"Реймс": Райкович, Фас, Абдельхамид, Конан, Фоке, Шавалерен, Бериша (Туре, 67), Мунеци, Кафаро (Дукуре, 75), Мбуку, Диа (Зенели, 74).
"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Марсело, Де Шильо (Корне, 46; Бар, 90), Ауар (Какре, 46), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Слимани, 67), Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13