"Лион" на последних минутах вырвал ничью у "Реймса"

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"Лион" на последних минутах вырвал ничью у "Реймса"

В рамках 29-го тура французской Лиги 1 "Реймс" упустил победу над "Лионом".

"Лион" остался на третьем месте и из-за потери очков упустил шанс обогнать ПСЖ. "Реймс" поднялся на 11-ю позицию.

"Реймс" - "Лион" 1:1

Голы: Кафаро, 33 - 1:0, Кадевере, 90 - 1:1

"Реймс": Райкович, Фас, Абдельхамид, Конан, Фоке, Шавалерен, Бериша (Туре, 67), Мунеци, Кафаро (Дукуре, 75), Мбуку, Диа (Зенели, 74).

"Лион": Антони Лопеш, Денайер, Дюбуа, Марсело, Де Шильо (Корне, 46; Бар, 90), Ауар (Какре, 46), Тиаго Мендес, Лукас Пакета (Слимани, 67), Шерки (Кадевере, 46), Депай, Токо-Экамби.

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