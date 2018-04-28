"Лион" на своем стадионе разобрался с "Нантом"

Теги лионнант

"Лион" на своем стадионе разобрался с "Нантом"

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Нантом".

"Лион" – "Нант" 2:0

Голы: Депай, 39 - 1:0, Траоре, 68 - 2:0

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Морель, Фекир, Ндомбеле (Ферри, 79), Депай, Ауар, Траоре (Диас, 75), Тузар.

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Лукас Лима, Дюбуа, Джиджи, Томассон (Эль-Ганасси, 69), Туре, Ронжье, Илоки (Бамму, 74), Мутуссами, Накульма (Кулибали, 69).

Предупреждения: Морель (59), Эль-Ганасси (77). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Лион 35 72
3 Монако 35 71
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 35 51
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Бордо 35 46
10 Нант 35 46
11 Генгам 34 45
12 Дижон 35 42
13 Амьен 35 41
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 35 37
16 Страсбур 35 35
17 Тулуза 34 34
18 Труа 35 32
19 Лилль 35 32
20 Метц 35 26
Полная таблица

топ-5 тегов