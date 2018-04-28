"Лион" на своем стадионе разобрался с "Нантом"
В рамках 35-го тура французской Лиги 1 "Лион" одержал победу над "Нантом".
"Лион" – "Нант" 2:0
Голы: Депай, 39 - 1:0, Траоре, 68 - 2:0
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Менди, Рафаэл, Морель, Фекир, Ндомбеле (Ферри, 79), Депай, Ауар, Траоре (Диас, 75), Тузар.
"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Лукас Лима, Дюбуа, Джиджи, Томассон (Эль-Ганасси, 69), Туре, Ронжье, Илоки (Бамму, 74), Мутуссами, Накульма (Кулибали, 69).
Предупреждения: Морель (59), Эль-Ганасси (77). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|34
|90
|2
|Лион
|35
|72
|3
|Монако
|35
|71
|4
|Марсель
|34
|69
|5
|Сент-Этьен
|35
|52
|6
|Ницца
|35
|51
|7
|Ренн
|34
|48
|8
|Монпелье
|35
|46
|9
|Бордо
|35
|46
|10
|Нант
|35
|46
|11
|Генгам
|34
|45
|12
|Дижон
|35
|42
|13
|Амьен
|35
|41
|14
|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|35
|37
|16
|Страсбур
|35
|35
|17
|Тулуза
|34
|34
|18
|Труа
|35
|32
|19
|Лилль
|35
|32
|20
|Метц
|35
|26