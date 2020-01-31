"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

Теги лионницца

"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" и вышел в четвертьфинал Кубка Франции

"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" в матче 1/8 финала Кубка Франции.

В составе победителей голами отметились Мусса Дембеле, Адам Уна и Уссем Ауар.

"Ницца" - "Лион" - 1:2 (0:1)

Голы: Дембеле, 15 - 0:1, Уна, 89 - 1:1, Ауар, 90+3 (пенальти) - 1:2.

Таким образом, "Лион" вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

Не пропустите:  Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Стали известны итоги жеребьевки 1/4 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 21 52
2 Марсель Марсель 21 42
3 Ренн Ренн 21 37
4 Монпелье Монпелье 21 33
5 Лион Лион 21 32
6 Нант Нант 21 32
7 Лилль Лилль 21 31
8 Страсбур Страсбур 21 30
9 Анжер Анжер 21 30
10 Бордо Бордо 21 29
11 Реймс Реймс 21 29
12 Ницца Ницца 21 29
13 Монако Монако 21 29
14 Брест Брест 21 28
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 21 28
16 Метц Метц 21 23
17 Дижон Дижон 21 21
18 Амьен Амьен 21 18
19 Ним Ним 21 15
20 Тулуза Тулуза 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов