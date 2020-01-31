"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" и вышел в четвертьфинал Кубка Франции
"Лион" на выезде обыграл "Ниццу" в матче 1/8 финала Кубка Франции.
В составе победителей голами отметились Мусса Дембеле, Адам Уна и Уссем Ауар.
"Ницца" - "Лион" - 1:2 (0:1)
Голы: Дембеле, 15 - 0:1, Уна, 89 - 1:1, Ауар, 90+3 (пенальти) - 1:2.
Таким образом, "Лион" вышел в четвертьфинал Кубка Франции.
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