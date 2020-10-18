"Лион" на выезде обыграл "Страсбур" в Лиге 1
В матче 7-го тура чемпионата Франции "Лион" в гостях оказался сильнее "Страсбура".
Дубль в составе "ткачей" оформил Карл Токо-Экамби.
"Страсбур" - "Лион" - 2:3 (1:3)
Голы: Кадевере, 12 - 0:1, Токо-Экамби, 25 - 0:2, Токо-Экамби, 42 - 0:3, Диалло, 43 - 1:3, Аолу, 55 - 2:3.
"Страсбур": Камара, Коне, Кароль (Диалло, 37), Лала, Митрович, Симакан, Томассон (Уорис, 84), Льенар, Аолу, Беллегард (Сиссоко, 76), Айорк.
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 72), Лукас Пакета (Диоманде, 86), Депай, Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Дембеле, 65).
Таким образом, подопечные Руди Гарсии поднялись на 7 место в турнирной таблице. "Страсбур" остался 18-м с тремя очками в активе.
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|М
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|ПСЖ
|27
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|Ренн
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|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
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|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|15
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|28
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|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
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|28
|27
|19
|Амьен
|28
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|Тулуза
|28
|13