"Лион" на выезде обыграл "Страсбур" в Лиге 1

В матче 7-го тура чемпионата Франции "Лион" в гостях оказался сильнее "Страсбура".

Дубль в составе "ткачей" оформил Карл Токо-Экамби.

"Страсбур" - "Лион" - 2:3 (1:3)

Голы: Кадевере, 12 - 0:1, Токо-Экамби, 25 - 0:2, Токо-Экамби, 42 - 0:3, Диалло, 43 - 1:3, Аолу, 55 - 2:3.

"Страсбур": Камара, Коне, Кароль (Диалло, 37), Лала, Митрович, Симакан, Томассон (Уорис, 84), Льенар, Аолу, Беллегард (Сиссоко, 76), Айорк.

"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Денайер, Дюбуа (Де Шильо, 73), Тиагу Мендес, Ауар (Жан Лукас, 72), Лукас Пакета (Диоманде, 86), Депай, Корне, Токо-Экамби, Кадевере (Дембеле, 65).

Таким образом, подопечные Руди Гарсии поднялись на 7 место в турнирной таблице. "Страсбур" остался 18-м с тремя очками в активе.

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